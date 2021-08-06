В Башкирии задержали организаторов фиктивных браков c мигрантами

Две организованные преступные группы, которые помогали иностранным гражданам в нелегальном пребывании на территории Российской Федерации, задержаны в Башкирии сотрудниками региональной полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие считает, что одним из направлений деятельности преступников была организация фиктивных браков иностранцев с россиянами для получения приезжими разрешительных документов. Полицейские уже установили, что одна из группировок помогла создать как минимум четыре таких брачных союза, а вторая - 25.

Кроме того, злоумышленники помогали мигрантам без особых проблем сдать экзамены, подтверждающие владение русским языком, знаниями истории и основ законодательства России. Тестирование проводила либо уфимка, действовавшая от имени официального экзаменатора - своей матери, либо другая женщина, которая фактически не проверяла знания мигрантов. Соответственно после получения незаконно выданных сертификатов иностранцы получали разрешение на работу и временное проживание, вид на жительство, а также гражданство Российской Федерации.

Еще одним направлением работы преступной группы была помощь в постановке на учет в квартирах, где иностранцы не собирались жить.

- По предварительным подсчетам участники обеих организованных групп обеспечили незаконное пребывание на территории России около 5,5 тысячи иностранных граждан. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Организация незаконной миграции" и " Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ", - уточнила Ирина Волк.

Фигурантами дела стали 14 человек, пятеро из которых находятся под домашним арестом, а остальные - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Отмечается, что в рамках этого дела в Башкирии полицейские провели 33 обыска, изъяли 58 документов, удостоверяющих личность иностранных граждан, а также 237 сертификатов о знании русского языка, истории и законодательства РФ.