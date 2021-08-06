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06.08.2021 10:05
Рубрика: Власть

Кешбэк за детские путевки: В Новосибирской области одобрены первые 200 заявлений

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области приняты положительные решения по 203 заявлениям от родителей на выплаты по программе детского туристического кешбэка. Уже осуществлены выплаты по более чем 80 заявлениям.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Вопросы организации поездок с использованием программы детского туристического кешбэка были рассмотрены на совместном заседании профильного штаба и областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Его провел вице-губернатор Сергей Нелюбов.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Как подчеркнул замгубернатора, реализация программы детского туристического кешбэка ведется в соответствии с поручением президента РФ. Данное направление остается актуальной темой этого лета. На территории региона активно продолжается работа по реализации двух федеральных проектов возврата гражданам части стоимости приобретенных путевок на летний отдых.

Региональное министерство труда и социального развития ведет работу по рассмотрению заявлений граждан на предоставление единовременных социальных выплат за детские путевки, приобретенные до 24 мая 2021 года. Кроме того, детские лагеря самостоятельно или с помощью туроператоров реализуют путевки с возможностью получения 50 процентов кэшбэка, но не более 20 тысяч рублей.

По словам заместитель министра труда и социального развития Ольги Потаповой, заявления на возврат части стоимости путевок для детей принимаются до 20 октября 2021 года, при этом ребенок должен выехать из лагеря до 20 сентября 2021 года. Объем компенсации в Новосибирской области может составить около 880 тысяч рублей.

- Хочу отметить важность правильного оформления заявлений, в которых должны быть представлены достоверные сведения, они должны быть читаемыми и подаваться в установленные сроки. Напоминаю, что основным документом к заявлению должен быть договор о приобретении путевки, - отметила замминистра.

Правительство Новосибирской области держит реализацию программы кешбэка на контроле: в регионе создан специальный оперативный штаб, каждое обращение от родителей рассматривается.

Полная версия инструкции о том, как оформить кешбэк на портале Госуслуг, опубликована на сайте.

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