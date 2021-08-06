Комплексно обновляются тротуары исторического центра Кемерова

Ремонтные работы ведутся на тротуарной части ул. Арочная и Орджоникидзе в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

На участке ул. Арочная от ул. Орджоникидзе до ул. Красная (кроме сквера "Орбита", отремонтированного в 2018 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды") и на ул. Орджоникидзе от ул. Арочная до ул. Притомская Набережная на пешеходной части укладывается тротуарная плитка, в скором времени будут устанавливаться закрытые водоотводные лотки. Обе улицы, а также Притомскую Набережную свяжет велосипедная дорожка, от пешеходной части с красной плиткой она будет выделяться серым цветом.

Для маломобильных людей выполняют пандусы, понижение бортового камня перед пешеходными переходами и съездами, для инвалидов по зрению укладывают тактильную плитку на пешеходных переходах. Также будет отремонтирован участок пешеходных тротуаров по ул. Арочной от ул. Орджоникидзе до ул. Весенней. Данный участок, вдоль жилых домов, находился в неудовлетворительном состоянии и требовал ремонта.

В настоящее время специалисты занимаются обустройством большой тротуарной части, которая будет проходить вдоль домов № 2а и 4 по ул. Орджоникидзе и выходить на расположенную рядом парковку для автотранспорта. Здесь территория так же будет вымощена тротуарной плиткой, она объединит в единый стиль обе центральные улицы, станет более комфортной для пешеходов и паркующихся в этом месте автомобилистов.

Материал предоставлен администрацией города Кемерово