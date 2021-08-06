Комплексно обновляются тротуары исторического центра Кемерова

Новости

Virgin Galactic начала продавать билеты на космические рейсы 04:03
Apple изучит фотографии в устройствах пользователей США для защиты детей 03:45
Поляк Томала стал олимпийским чемпионом в спортивной ходьбе на 50 км 03:35
На сотом году жизни умерла старейшая актриса Петербурга Галина Короткевич 03:35
Эпидемиолог: COVID-19 может стать причиной инфаркта и инсульта 03:33
На Аляске пропал экскурсионный самолет с пассажирами на борту 02:54
Китай предоставит другим странам 2 млрд доз вакцин от коронавируса 02:40
Италия ввела санитарные пропуска с QR-кодом 02:17
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил город со 150-летней историей 01:58
Байден назвал штурм Капитолия попыткой добиться власти силой 01:30
Новый сильный пожар возник вблизи Афин 00:37
Более 16 тысяч человек эвакуированы в США из-за лесных пожаров 00:35
Захарова упрекнула Лондон в двойных стандартах по отношению к выборам в РФ и США 00:19
Названы самые быстрорастущие компании в России 00:01
Трое журналистов CNN уволены за приход на работу без прививки 05.08.2021
Глава ВОЗ о пандемии: Начался период реальной опасности 05.08.2021
Памфилова заявила, что власти РФ не ставят перед ЦИК планку по явке на выборах 05.08.2021
За сутки 93 военнослужащих выздоровели от коронавируса 05.08.2021
Памфилова: Власти Украины гарантировали безопасность голосования россиян 05.08.2021
Рост цен на газ и электричество шокировал Европу 05.08.2021
Попова: Заболеваемость COVID-19 растет в 35 регионах, ситуация напряженная 05.08.2021
После вакцинации "Спутником V" у всех жителей Сан-Марино есть антитела 05.08.2021
В КПМГ оценили влияние налога ЕС на углерод на экспорт из РФ 05.08.2021
Лионель Месси покинул "Барселону" 05.08.2021
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 200 миллионов 05.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
06.08.2021 04:00

Комплексно обновляются тротуары исторического центра Кемерова

Ремонтные работы ведутся на тротуарной части ул. Арочная и Орджоникидзе в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Фото: Дмитрий Ярощук Фото: Дмитрий Ярощук
Фото: Дмитрий Ярощук

На участке ул. Арочная от ул. Орджоникидзе до ул. Красная (кроме сквера "Орбита", отремонтированного в 2018 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды") и на ул. Орджоникидзе от ул. Арочная до ул. Притомская Набережная на пешеходной части укладывается тротуарная плитка, в скором времени будут устанавливаться закрытые водоотводные лотки. Обе улицы, а также Притомскую Набережную свяжет велосипедная дорожка, от пешеходной части с красной плиткой она будет выделяться серым цветом.

Для маломобильных людей выполняют пандусы, понижение бортового камня перед пешеходными переходами и съездами, для инвалидов по зрению укладывают тактильную плитку на пешеходных переходах. Также будет отремонтирован участок пешеходных тротуаров по ул. Арочной от ул. Орджоникидзе до ул. Весенней. Данный участок, вдоль жилых домов, находился в неудовлетворительном состоянии и требовал ремонта.

В настоящее время специалисты занимаются обустройством большой тротуарной части, которая будет проходить вдоль домов № 2а и 4 по ул. Орджоникидзе и выходить на расположенную рядом парковку для автотранспорта. Здесь территория так же будет вымощена тротуарной плиткой, она объединит в единый стиль обе центральные улицы, станет более комфортной для пешеходов и паркующихся в этом месте автомобилистов.

Материал предоставлен администрацией города Кемерово

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

Главное сегодня

Глава ВОЗ о пандемии: Начался период реальной опасности
Памфилова рассказала о кампании по дискредитации выборов в России
Шойгу выступил за возведение крупных научно-промышленных центров в Сибири
Российские волейболисты в финале Олимпиады сыграют с Францией
Суд признал Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей