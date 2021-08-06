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06.08.2021 04:00

Сотрудничество застройщиков и энергетиков - залог развития региона

Лето - самая активная пора строительного "сезона", поэтому неслучайно, что именно в это время свой профессиональный праздник отмечают строители. Во второе воскресенье августа в нашей стране вот уже 65 лет чествуют лучших работников строительной отрасли.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Без массового строительства жилых, общественных зданий и сооружений прочего назначения невозможно представить себе ни одно развитое государство. Сегодня строительный комплекс занимает особое место в экономике страны. Эффективность его работы прямо влияет на развитие большого количества смежных отраслей - от производства стройматериалов до архитектурного дизайна и ландшафтного озеленения.

При этом современное строительство немыслимо без надежного и бесперебойного электроснабжения, поэтому строителей и энергетиков всегда связывали тесные партнерские отношения. Примечательно, что история самого Дня строителя неразрывно связана с энергетикой - Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев настолько был восхищён строительством Жигулевской ГЭС, что в итоге инициировал издание Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР "Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя"".

Новосибирская область сохраняет устойчивую динамику развития и занимает одну из лидирующих позиций по объемам строительства в Сибири.

Акционерное общество "Региональные электрические сети" как системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы региона плодотворно сотрудничает с предприятиями строительного комплекса, обеспечивая электроснабжение стройплощадок в областном центре и районах Новосибирской области. Компания имеет большой опыт в разработке надежных и оптимальных схем технологических присоединений, сотрудничество с АО "РЭС" гарантирует застройщику рассмотрение вопросов электроснабжения с учетом обеспечения надежности подключения и качества электрической энергии. Кроме того, энергетики решают вопрос подключения площадки в комплексе с планами застройщика на развитие данной территории, а также предлагают возможность передачи построенных электросетевых объектов на последующее обслуживание в сетевую организацию.

Локомотивом строительной отрасли является жилищное строительство и АО "РЭС", понимая всю социальную значимость и важность строительства жилья, выстраивает добрые партнерские отношения с ведущими компаниями-застройщиками и профильными ведомствами. Предприятие на протяжении нескольких лет плодотворно сотрудничает с ГКУ Новосибирской области "Управление капитального строительства", ГК "Союз", ГК "Расцветай", ГК "КПД Газстрой" и другими.

В рамках заключенных между энергетиками и застройщиками договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям строительные площадки в кратчайшие сроки обеспечиваются достаточной электрической мощностью, что способствует скорейшему завершению строительных работ и сдаче объектов в эксплуатацию.

Благодаря этому сотрудничеству на территории Новосибирска выросло множество популярных и широко известных горожанам комплексов - ЖК "Расцветай на Гоголя" и "Расцветай на Маркса", ЖК "Революция", ЖК "На Герцена", микрорайон "Чистая слобода" и другие. Тысячи жителей мегаполиса смогли переехать в новые комфортабельные квартиры.

Помимо жилых домов и помещений общественного назначения, строители и энергетики дали городу и региону важные социально значимые объекты. Среди них региональный центр волейбола "Локомотив-Арена", который готовится принимать соревнования международного уровня, а также реконструированный акушерский корпус Государственной Новосибирской областной клинической больницы и другие необходимые жителям региона объекты.

Новые жилые кварталы и современные производственные комплексы, объекты социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры - все это создается руками строителей.

Коллектив АО "РЭС" поздравляет партнеров и всех работников отрасли с Днем строителя! Пусть ваш нелегкий и благородный труд всегда будет оценен по достоинству, а самые смелые планы с лёгкостью воплощаются в жизнь! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и финансовой стабильности, успехов и новых достижений, а также неиссякаемой энергии, так необходимой для успешной реализации замыслов и начинаний на благо Новосибирской области и ее жителей!

На правах рекламы

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