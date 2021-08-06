В Красноярске переходящего дорогу ребенка унесло потоком дождевой воды

В красноярском микрорайоне Солнечный поток воды, заливший дорогу после дождя, сбил с ног мальчика и протащил его по асфальту более десяти метров, сообщает РИА Новости.

Видеозапись этого происшествия опубликована на странице одного из местных жителей в Instagram. Судя по кадрам, ребенок пытался перейти дорогу, но этому помешали последствия разгула стихии и не справляющаяся с выпавшими осадками ливневая канализация. Товарищам мальчика не удалось помочь ему, он поднялся на ноги только после нескольких напряженных секунд вынужденного опасного купания в грязном потоке.

Автор одного из комментариев к опубликованной записи говорит: "Год от года мощность потока тут увеличивается. Чем больше застраивают гору, тем больший объем воды стекает вниз".