В семи районах Приангарья ввели режим ЧС

С 6 августа на территории семи районов Иркутской области вводится режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Игорь Кобзев подписал соответствующий указ, проинформировала пресс-служба правительства региона.

Введение режима ЧС связано с лесными пожарами (на данный момент зафиксировано 40 очагов, огонь прошел 120 тысяч гектаров), неблагоприятным прогнозом метеорологов, угрозой населенным пунктам и объектам экономики.

Для обеспечение безопасности жителей Приангарья полностью запрещено посещение лесов в Киренском, Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах.

В Киренский район направляются силы Центрального военного округа. Завтра сюда должна прибыть колонна из 39 человек и 19 единиц техники. Самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8, которым предстоит участвовать в тушении пожаров, будут базироваться в Братске.