В Томске автоинспектора оштрафовали за нарушение ПДД на служебном авто

Сотрудника госавтоинспекции Томска оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, такое решение было принято по результатам полицейской проверки.

- Инспектор ОБДПС УГИБДД УМВД России по Томской области привлечен к административной ответственности по статье о повороте налево или развороте в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, - отметили в региональном УМВД.

Проверку в полиции начали после опубликованного в соцсетях ролика, снятого камерой видеорегистратора. На кадрах видно, как служебный автомобиль полиции поворачивает налево с улицы Кирова на улицу Красноармейска, тогда как дорожный знак приписывает только движение прямо.