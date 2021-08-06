Калининградка сбросила с пятого этажа съевшую деньги собаку

В Калининграде возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными" против 45-летней женщины, выбросившей из окна собаку. Животное погибло на месте.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел в поселке Прибрежный. В ходе разбирательства участковые выяснили, что погибшая собака породы китайская хохлатая принадлежала сестре подозреваемой.

Хозяйка собаки снимала квартиру, где не разрешали держать животных, поэтому оставила питомца у сестры. В один из дней собака нашла и сжевала пятитысячную купюру. Обнаружив это, женщина разъярилась настолько, что вышвырнула животное в окно. Маленькая собачка разбилась насмерть.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ, санкции которой варьируются широко, от штрафа до 80 тысяч рублей либо исправительных работ на срок до одного года до ареста на срок до шести месяцев либо лишения свободы на срок до трех лет.