Прокуратура проверит громко ли шумят самолеты в Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку уровня шума от самолетов, которые пролетают над жилыми домами в районах Петербурга, прилегающих к Пулково, сообщает пресс-служба ведомства.

Жалобы от граждан на шум Северо-Западная транспортная прокуратура готова принимать с 10 августа с 9.00 до 18.00 по телефону: 7 (911) 973-22-00. В ведомстве отмечают, что ждут звонков от граждан, каждый сигнал будет тщательно рассмотрен, при необходимости будут назначены экспертизы.

По данным "Интерфакса", в прошлом месяце Роспотребнадзор после обращения местных жителей выдал управляющей компании Пулково предостережение, в ответ на которое администрация аэропорта обратилась в авиакомпании и попросила обратить внимание на ситуацию.

Стоит отметить, что вблизи Пулково сейчас строится целый ряд жилых комплексов.