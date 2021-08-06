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Рубрика: Происшествия

Прокуратура проверит громко ли шумят самолеты в Петербурге

Текст: Вера Черенева

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку уровня шума от самолетов, которые пролетают над жилыми домами в районах Петербурга, прилегающих к Пулково, сообщает пресс-служба ведомства.

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Жалобы от граждан на шум Северо-Западная транспортная прокуратура готова принимать с 10 августа с 9.00 до 18.00 по телефону: 7 (911) 973-22-00. В ведомстве отмечают, что ждут звонков от граждан, каждый сигнал будет тщательно рассмотрен, при необходимости будут назначены экспертизы.

По данным "Интерфакса", в прошлом месяце Роспотребнадзор после обращения местных жителей выдал управляющей компании Пулково предостережение, в ответ на которое администрация аэропорта обратилась в авиакомпании и попросила обратить внимание на ситуацию.

Стоит отметить, что вблизи Пулково сейчас строится целый ряд жилых комплексов.

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