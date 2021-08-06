Путин поручил главе Карелии проверить ситуацию с пожаром на Путсаари

Президент России Владимир Путин во время совещания в пятницу поручил главе Карелии Артуру Парфенчикову обратить внимание на ситуацию с природным пожаром на острове Путсаари, где расположен скит Валаамского монастыря.

Пожар на Путсаари произошел в конце июля. В тушении участвовали около 60 человек, привлекались вертолеты Ми-8 и Ка-32.

"Мы своевременно отработали, привлекли авиацию МЧС, скит отстояли", - заверил главу государства Парфенчиков. По его словам, причиной возгорания стали туристы.

Сергиевский скит находится на Путсаари в 18 километрах к северо-западу от Валаамского архипелага.