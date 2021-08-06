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06.08.2021 17:01
Рубрика: Происшествия

В Петербурге суд продлили арест блогеру Хованскому

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Куйбышевский районный суд Петербурга до 8 сентября продлил арест блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма после песни о теракте на Дубровке, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

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Суд согласился с доводами следствия, которое ходатайствовало о том, чтобы Хованский и дальше находился в СИЗО. Среди главных аргументов - блогер хорошо знаком с IT-технологиями и может уничтожить свидетельства своих незаконных действий, а сбор доказательств по делу еще не завершен.

Сам Хованский ранее раскаялся в содеянном и просил отпустить его под домашний арест.

Напомним, песня, ставшая основание для уголовного дела, была исполнила на одном из стримов летом прошлого года. В тексте следователи увидели призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма и его пропаганду. Хованский находится под арестом с 10 июня.

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