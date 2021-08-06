Холодный фронт принесет в Крым ливни и град

МЧС по Республике Крым объявило штормовое предупреждение в связи с надвигающимся на полуостров холодным фронтальным разделом, который в предстоящие выходные принесет сильные ливни и град.

- По информации ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем 7 августа и в течении суток 8 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду, - говорится в сообщении ведомства.

При прохождении атмосферного фронта и локальных грозовых ливнях дневная температура воздуха на полуострове понизится - если в субботу она еще будет достигать плюс 32-34 градуса, то в воскресенье - лишь 27-29. Возможны небольшие дожди и в начале следующей недели.