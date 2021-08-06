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06.08.2021,  
09:52
Текст:  Николай Грищенко

Индийские военные похвалили российское оружие

Находящиеся в Волгоградской области на полигоне Прудбой индийские военнослужащие оценили российскую военную технику. За надежность и простоту в обслуживании участникам учений "Индра-2021" понравились танки Т-90А и БМП-3, а также автоматы и пулеметы Калашникова.

Фото: Минобороны РФ
Появились изображения опытного экземпляра "Охотника"

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, на время совместной тренировки разведывательных подразделений военнослужащие из Индии получили восемь танков Т-90А, 16 единиц БМП-3 и шесть артиллерийских орудий "Хоста".

Всего в учениях принимает участие более 100 единиц военной техники, в том числе танки Т-90А, бронемашины БМП-3 и БТР-80, бронеавтомобили "Тигр", а также реактивные системы залпового огня "Град". С воздуха их поддерживают штурмовики и боевые вертолеты армейской авиации ЮВО.

Отметим, что танк Т-90А имеет многоуровневую защиту. Это стальной корпус и композитная броня на башне и бортах, но, в отличие от танка Т-72, верхняя лобовая деталь литой башни получила динамическую защиту. Установлен комплект средств противодействия ракетному оружию "Штора-1".

Основой вооружения танка Т-90А является 125-миллиметровая гладкоствольная пушка, способная стрелять различными типами боеприпасов, в том числе управляемыми противотанковыми ракетами "Рефлекс" и "Кобра". Благодаря механизму автоматического заряжания численность экипажа сократилась до трех человек.

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