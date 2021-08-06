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06.08.2021 17:43

Крупную объездную трассу в Астраханской области построят досрочно

Текст: Алена Ларина (Астрахань)
Масштабный проект по строительству объездной автодороги в Астраханской области Восточный обход будет реализован досрочно. Как рассказал губернатор региона Игорь Бабушкин, проверивший, как ведутся дорожные работы в Приволжском районе, через который проходит маршрут, трассу планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

- Стоит масштабная задача - завершить строительство за три года. Новач дорога жизненно необходима региону, что доказало вынужденное закрытие одного из мостов через реку Царев, которое практически привело к транспортному коллапсу в Астрахани. Будущая трасса позволит не только решить проблему с мостом, но и в целом разгрузит транспортные потоки в городе, - отметил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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Из-за проблем с финансированием строительство Восточного обхода в 2012 году было приостановлено. Игорь Бабушкин нашел возможность его возобновить.

Еще один важный объект в Приволжском районе, строительство которого находится на губернаторском контроле, - насосная станция в селе Началово. Глава области сообщил хорошую новость: ее введут в строй до конца года. Два года назад жители села обратились к Игорю Бабушкину с просьбой решить проблему водоснабжения населенного пункта, и работы начались. Будущая насосная станция позволит обеспечить качественной питьевой водой почти девять тысяч человек.

В Началово также возводится новая поликлиника на 250 посещений в смену, которая будет обслуживать и жителей соседних поселений. Старое здание лечебного учреждения - аварийное. Ход работ также находится на личном контроле губернатора.

Если в Приволжском районе подрядчики соблюдают сроки строительства, то в Красноярском в этом плане зафиксирован сбой. Там реализуется значимый для региона проект - капитальный ремонт моста через реку Белый Ильмень. По словам Игоря Бабушкина, отставание от графика произошло по вине подрядчика. Благодаря вмешательству губернатора работы ускорились. Сдача моста намечена на октябрь. Глава региона лично проконтролирует своевременное исполнение контракта.

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