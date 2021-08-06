МЧС предупредило о сорокаградусной жаре в Астрахани

В Астрахани 8 и 9 августа ожидается 40 градусов жары. Об этом предупреждает региональное МЧС.

В связи с высокой температурой воздуха спасатели советуют жителям чаще находиться в тени, носить хлопковую одежду и закрывать ею как можно больше поверхности кожи, пользоваться головными уборами.

Предупредить тепловой удар можно, погрузив руки и ноги в холодную воду. Рекомендуется не употреблять алкоголь, так как это может привести к обезвоживанию организма, - отмечает ведомство.

Кроме того, с 7 по 9 августа из-за жары прогнозируется высокая опасность возникновения природных пожаров в Калмыкии.

Как сообщает МЧС республики, находясь в степи, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Заметив начинающийся пожар, гражданам необходимо сообщить об этом по телефону 101.