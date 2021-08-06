МЧС приступило к расчистке Косьмо-Дамиановского монастыря в Крыму

Сотрудники МЧС приступили к аварийно-восстановительным работам на территории монастыря святых Косьмы и Дамиана вблизи Алушты. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Крыму вместе с сотрудниками ФГБУ "Комплекс Крым" провела аварийно-восстановительные работы с применением инженерной техники, расчистив канал отвода дождевой воды и территории монастыря.

По информации на 22.00 5 августа, спасатели вывезли 120 кубических метров камней и грязи и очистили 15 метров канала.

- Вода самотеком идет по каналу, - отметили в ведомстве.

Ситуацию осложняет месторасположение объекта на сложном скальном участке горно-лесной местности. В республиканском МЧС также отметили, что Симферопольская и Крымская Епархия РПЦ поздно обратилась в службу МЧС России - спустя сутки после происшествия.

Из-за осадков монастырь, расположенный на территории Национального парка Крымский, оказался подтоплен. В результате сильных осадков частично обрушилась подпорная стена горной дороги, а также заилен канал отвода дождевой воды, а также хозяйственная одноэтажная постройка для хранения дров. Жертв и пострадавших нет. К ликвидации ЧС были привлечены 65 человек и 12 единиц техники.