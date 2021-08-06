На Дону отменили требование сертификатов о прививках в МФЦ

Во всех многофункциональных центрах (МФЦ) Ростовской области не будут требовать документы о вакцинации, перенесенной болезни либо тесты на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на новое постановление правительства области, которое вступает в силу 7 августа.

Таким образом, с 7 августа в регионе для получения государственных и муниципальных услуг в МФЦ справки о своем здоровье и наличии прививок требовать не будут.

"Новые поправки вызваны многочисленными обращениями граждан", - сообщается на сайте правительства области. И чтобы не чинить никаких препятствий людям, обращающимся в МФЦ за помощью, без лишних документов решили обойтись.

Напомним, ужесточение антиковидного режима началось с 4 августа; но уже на следующий день отменили обязательное предъявление справок о заболевании и сертификатов о прививок для учреждений кредитно-финансовой сферы и почты.

Требование этих документов остается актуальным для организаций общественного питания, фитнес-центров и спортзалов.