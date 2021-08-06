Названа причина массового ДТП под Ростовом, где погибли четыре человека

Предварительной причиной массовой аварии, в которой погибли четыре человека, названа ошибка водителя грузовика - он не соблюдал безопасную дистанцию движения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по Ростовской области.

Как писала "РГ", авария произошла на 1070-м километре трассы М-4 "Дон", столкнулись девять машин: семь легковых автомобилей и два грузовика. В результате, образовался автомобильный затор длиной около восьми километров.

В массовом ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще пятеро пострадали. По факту происшествия ведет проверку прокуратура.