Турчак: Платно подключившим газ до участков с конца апреля вернут деньги

Граждане, которые заплатили за подключение газа до своих участков после того, как была объявлена программа бесплатной газификации, получат компенсации. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак на торжественной церемонии начала подачи газа в хуторе Сухой Ростовской области.

"Программа была анонсирована президентом 21 апреля... Прошло около двух месяцев, пока все необходимые документы были подписаны, сама программа утверждена", - сказал Турчак, слова которого приводит РИА Новости.

За это время, по словам вице-спикера, многие граждане продолжали подключение газа и вынуждены были за это платить.

"Могу доложить, что принято принципиальное решение на федеральном уровне: всем, кто с 21 апреля по настоящее время подключил газ за свои деньги до границы земельных участков, эти деньги будут 100% компенсированы", - отметил сенатор.

Президент РФ Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. В Минэнерго сообщили, что программа бесплатной газификации, которая подразумевает подведение трубы до границ домовладений, должна полноценно заработать с 1 января 2022 года. К этому времени будут приняты все акты, необходимые для выполнения нового закона. Подать заявку на подключение газа и следить за ее реализацией можно будет в режиме "одного окна".