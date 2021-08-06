Турчак: Платно подключившим газ до участков с конца апреля вернут деньги

"Программа была анонсирована президентом 21 апреля... Прошло около двух месяцев, пока все необходимые документы были подписаны, сама программа утверждена", - сказал Турчак, слова которого приводит РИА Новости.
За это время, по словам вице-спикера, многие граждане продолжали подключение газа и вынуждены были за это платить.
"Могу доложить, что принято принципиальное решение на федеральном уровне: всем, кто с 21 апреля по настоящее время подключил газ за свои деньги до границы земельных участков, эти деньги будут 100% компенсированы", - отметил сенатор.
Президент РФ Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. В Минэнерго сообщили, что программа бесплатной газификации, которая подразумевает подведение трубы до границ домовладений, должна полноценно заработать с 1 января 2022 года. К этому времени будут приняты все акты, необходимые для выполнения нового закона. Подать заявку на подключение газа и следить за ее реализацией можно будет в режиме "одного окна".