В Феодосии пенсионер с балкона открыл стрельбу по людям

В Феодосии задержали 67-летнего пенсионера, который с балкона своей квартиры открыл стрельбу по прохожим. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал о неизвестном злоумышленнике, который стреляет вниз с балкона третьего этажа. Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону людей. К счастью, в результате его действий никто не пострадал.

- На месте инцидента росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции пресекли действия агрессивно настроенного правонарушителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе. - У задержанного изъят предмет, схожий с пневматической винтовкой.

Нарушителя передали в территориальный отдел МВД для дальнейшего разбирательства.