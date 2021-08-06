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06.08.2021 14:30
Рубрика: Происшествия

В Феодосии пенсионер с балкона открыл стрельбу по людям

Текст: Илья Изотов

В Феодосии задержали 67-летнего пенсионера, который с балкона своей квартиры открыл стрельбу по прохожим. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

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Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал о неизвестном злоумышленнике, который стреляет вниз с балкона третьего этажа. Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону людей. К счастью, в результате его действий никто не пострадал.

- На месте инцидента росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции пресекли действия агрессивно настроенного правонарушителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе. - У задержанного изъят предмет, схожий с пневматической винтовкой.

Нарушителя передали в территориальный отдел МВД для дальнейшего разбирательства.

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