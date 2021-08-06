Видео: Индийский спецназ испытали российской "полосой разведчика"

В Волгоградской области на полигоне Прудбой индийский и российский спецназ устроил соревнование на "полосе разведчика". Тренировка с элементами реального боя прошла в рамках совместных учений "Индра-2021".

Для отработки навыков инженеры соорудили двухкилометровую полосу препятствий, имитирующую застройку разрушенного боевыми действиями промышленного города.

"Разведчики преодолели более 20 сложных препятствий, в том числе проволочные заграждения, рвы, окопы, железные трубы, разрушенные стены, подземные ходы, фрагменты городских сооружений и завалы", - говорится в сообщении Южного военного округа.

В состязательный элемент включили дополнительные препятствие - преодоление водной преграды. Около 100 метров реки Карповка военнослужащим надо было проплыть на лодке. Затем следовало упражнение - "метание ножей в ростовую фигуру", захват пленного и оказание ему первой медицинской помощи.

Действия разведгрупп проходили с имитациями взрывов, пожаров и под огнем стрелкового оружия.

"По итогу состязания, российские военнослужащие опередили своих коллег всего на 20 секунд, с учетом штрафных баллов", - сообщили в пресс-службе ЮВО.