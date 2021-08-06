На Урале Роспотребнадзор проверил поручни и кнопки лифтов на COVID-19

В Свердловской области Роспотребнадзор проверил объекты окружающей среды на наличие возбудителя коронавируса. Специалисты пришли к выводу, что обработка проводится некачественно.

Так, были взяты пробы сточных вод, смывов с поверхностей в местах общественного пользования, передает пресс-служба ведомства. Всего за год проверили больше пяти тысяч проб. Наибольшим количеством положительных результатов закончились исследования смывов с поверхностей продукции и пищевой упаковки -1,7 процента. В сточных водах вирус не обнаружили. Другие пробы показали 0,6 до 1,3 процента положительных результатов.

- SARS-CoV-2 обнаруживался на дверных ручках при входе в магазины и медучреждения, кнопках лифтов, поручнях эскалаторов, ручках тележек для покупок, больничной мебели, инфоматах, стойках регистрации и так далее, - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что показатели кажутся невысокими, специалистов Роспотребнадзора не удовлетворило качество дезинфекции и они попросили руководителей предприятий усилить контроль за обработкой поверхностей.

- Вирус до сих пор не полностью изучен, мы не все про него пониманием, поэтому проводить такие исследования необходимо, в том числе, для научных целей. Так, мы можем выяснить, как циркулирует коронавирус во внешней среде, насколько он живуч. Также эти данные дают понять, насколько хорошо проводится обработка, поскольку требования о ней действуют до сих пор, в методических документах прописаны все рекомендации к применению, и мы считаем, что их необходимо выполнять, - объяснила "РГ" смысл исследования Наталия Лукьянцева, пресс-секретарь регионального управления.

Если человек потрогал предмет, которого до него касался заболевший COVID-19, то вирусная нагрузка будет отличаться от той, как если бы эти люди пожали друг другу руки. Но и в первом варианте опасность заразиться есть.