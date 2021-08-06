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06.08.2021 08:27
Рубрика: Происшествия

Тюменка через суд выселила дочь из квартиры

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
То, что отношения между родителями и детьми не всегда бывают теплыми, продемонстрировали жительницы Тюменской области. Одна выписала из квартиры дочь, вторая сломала дочери палец. Подробности семейных дел рассказали "РГ" в пресс-службе областного суда.

Мать добилась выселения из своей квартиры дочери. Решение Центрального районного суда Тюмени, вступившее в законную силу, стало основанием снять дочь с регистрационного учета и попросить ее покинуть жилье с чемоданами. Теперь девушка должна забыть про "чужие" квадратные метры.

Фото: Сергей Савостьянов
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Как рассказали в суде эта история началась в 2014 году, когда женщина из Ишима получила ключи от новой квартиры в областном центре и прописала в ней свою дочь, чтобы та смогла трудоустроиться. Мать оплачивала ипотеку, делала ремонт, приобретала мебель и технику. По устной договоренности освободить жилье дочь обещала после переезда мамы в Тюмень на постоянное место жительства. Со временем между родственницами на расстоянии разгорелся конфликт, дело неоднократно доходило до полиции. Когда же старшая собралась менять дислокацию, младшая наотрез отказалась покидать нагретое местечко - своего-то у нее так и не появилось.

Мать доказала, что в квартире они вместе не проживали, сообща хозяйство не вели, общих интересов также не имели, взаимную поддержку друг другу не оказывали, что напрямую свидетельствует о прекращении семейных отношений. При этом родственные связи тут ни при чем. В таких обстоятельствах, настаивала истец, у ответчика нет права пользоваться ее помещением. Как пояснили в суде, в семейных правоотношениях термин "член семьи" применяется к лицам, связанным крепкими правами и обязанностями, чего у гражданок и в помине не было. А в этом случае спорные ситуации регулируются не семейным, а жилищным законодательством.

Во второй истории к 2,5 годам лишения свободы условно, лишению родительских прав и штрафу в 30 тысяч рублей Калининский районный суд Тюмени приговорил жительницу за отчаянные методы воспитания 11-летней дочери. Решение вступило в законную силу.

Женщина и ранее довольно жестко учила ребенка правилам поведения в обществе (девочка воровала мелкие предметы в школе), но в буквальном смысле перегнула палку, когда не обнаружила дома своих украшений в шкатулке. Телескопической трубкой от пылесоса родительница сломала дочке палец правой руки. Жалобы на боль дома никто не услышал, потому с переломом та пошла в школу. Учителя заметили, что с ученицей что-то не так и забили тревогу.

Вину мать в суде полностью признала. Чтоб утихомирить свой гнев, она обращалась за помощью к психологу. Теперь женщина содержит дочь дистанционно, а опекуном ребенка стала бабушка.

В Вологодской области мать через суд выселила дочь из квартиры за пьянство
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