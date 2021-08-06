РПЦ отмечает день памяти благоверных князей Бориса и Глеба

Русская православная церковь отмечает день памяти благоверных князей Бориса и Глеба. Борис и Глеб были первыми русскими святыми, канонизованными Русской и Византийской церквями в лике мучеников-страстотерпцев.

Из сказаний известно, что князья Борис и Глеб были младшими сыновьями крестившего Русь великого князя Владимира. Вскоре после смерти князя Владимира его старший сын Святополк объявил себя великим князем Киевским. Он видел в братьях возможных претендентов на Киевский престол и решил их убить. По его приказу сначала был убит князь Борис, а затем его младший брат Глеб.

В 1019-1020 годах князь Ярослав Мудрый разыскал могилу брата Глеба и похоронил его рядом с Борисом в Вышгороде Киевском. Через несколько лет мощи святых братьев Бориса и Глеба были извлечены из земли и положены в специально построенной часовне. В июле 1026 года был освящен построенный князем Ярославом Мудрым пятиглавый храм в честь святых мучеников. В последующие годы Вышгородский Борисоглебский храм с мощами святых стал семейным храмом Ярославичей.