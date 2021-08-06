Постановление правительства Саратовской области от 6 августа 2021 года № 641-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

"1.9. Приостановить в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты области (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для граждан, имеющих психические расстройства), оказание сервисных (платных), дополнительных социальных услуг.";

дополнить пунктом 1.11.4 следующего содержания:

"1.11.4. Возобновить с 9 августа 2021 года оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в социально-реабилитационных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения, подведомственных министерству труда и социальной защиты области, при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19".".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 9 августа 2021 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







