Постановление правительства Саратовской области от 6 августа 2021 года № 641-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:
пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
"1.9. Приостановить в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты области (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для граждан, имеющих психические расстройства), оказание сервисных (платных), дополнительных социальных услуг.";
дополнить пунктом 1.11.4 следующего содержания:
"1.11.4. Возобновить с 9 августа 2021 года оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в социально-реабилитационных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения, подведомственных министерству труда и социальной защиты области, при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19".".
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 9 августа 2021 года.
Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин
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