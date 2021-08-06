Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55

Перуанские армия продолжает эксплуатацию поставленных из Советского Союза средних танков Т-55. В настоящее время в войсках находятся более 160 таких боевых машин. Из них около семи десятков находятся на хранении.

В конце нулевых их планировалось заменить на 120-170 современных танков. В числе возможных кандидатов рассматривались бывшие в эксплуатации Leopard 2A6 вооруженных сил Нидерландов, российские Т-90С, украинские БМ "Оплот", польские PT-91P, южнокорейские К2 Black Panther и китайские МВТ-2000.

Перуанские военные поначалу выбрали танки из КНР. Производители из Поднебесной успели даже доставить пять единиц, после чего разгорелся грандиозный скандал. Дело в том, что на них устанавливались харьковские двигатели 6ТД-2Е, а украинские власти запретили их реэкспорт в Латинскую Америку. В результате прибывшие МВТ-2000, успевшие принять участие в одном из парадов, морским судном пришлось отправить на родину.

Перуанским военным очень понравились Т-90С, этот танк специально доставили на проводившуюся в Лиме выставку SITDEF 2013, а затем в бронетанковом соединении провели испытания. На тот момент одному из местных механиков-водителей "пятьдесят пятого" понадобилось всего лишь несколько минут, что ознакомиться с особенностями отделения управления и начать уверенное движение по трассе.

Во время стрельб на полигоне уверенно поражались все мишени, в том числе на максимальной дальности. "Девяностый" успешно подтвердил свои высокие тактико-технические характеристики, однако сделка так и не была заключена.

Полностью провалилась украинская попытка провести модернизацию имеющихся Т-55 по проекту Tifon-2. Предлагалось старое 100-мм орудие заменить на 125-мм с автоматом заряжания и современной системой управления огнем.

На башне и корпусе устанавливалось дополнительное бронирование и динамическая защита. Мощность двигатель - 1050 лошадиных сил. Максимальная скорость - 55 километров в час. Запас хода -500 км. Экипаж - 3 человека. Боевая масса - 46000 кг. Однако, как оказалось, стоимость такого обновления вплотную приближалось к ценам новых машин.

В настоящее время оборонное ведомство Перу отодвинуло все планы по модернизации танкового парка на неопределенное время.