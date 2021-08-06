Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55

В конце нулевых их планировалось заменить на 120-170 современных танков. В числе возможных кандидатов рассматривались бывшие в эксплуатации Leopard 2A6 вооруженных сил Нидерландов, российские Т-90С, украинские БМ "Оплот", польские PT-91P, южнокорейские К2 Black Panther и китайские МВТ-2000.
Перуанские военные поначалу выбрали танки из КНР. Производители из Поднебесной успели даже доставить пять единиц, после чего разгорелся грандиозный скандал. Дело в том, что на них устанавливались харьковские двигатели 6ТД-2Е, а украинские власти запретили их реэкспорт в Латинскую Америку. В результате прибывшие МВТ-2000, успевшие принять участие в одном из парадов, морским судном пришлось отправить на родину.
Перуанским военным очень понравились Т-90С, этот танк специально доставили на проводившуюся в Лиме выставку SITDEF 2013, а затем в бронетанковом соединении провели испытания. На тот момент одному из местных механиков-водителей "пятьдесят пятого" понадобилось всего лишь несколько минут, что ознакомиться с особенностями отделения управления и начать уверенное движение по трассе.
Во время стрельб на полигоне уверенно поражались все мишени, в том числе на максимальной дальности. "Девяностый" успешно подтвердил свои высокие тактико-технические характеристики, однако сделка так и не была заключена.
Полностью провалилась украинская попытка провести модернизацию имеющихся Т-55 по проекту Tifon-2. Предлагалось старое 100-мм орудие заменить на 125-мм с автоматом заряжания и современной системой управления огнем.
На башне и корпусе устанавливалось дополнительное бронирование и динамическая защита. Мощность двигатель - 1050 лошадиных сил. Максимальная скорость - 55 километров в час. Запас хода -500 км. Экипаж - 3 человека. Боевая масса - 46000 кг. Однако, как оказалось, стоимость такого обновления вплотную приближалось к ценам новых машин.
В настоящее время оборонное ведомство Перу отодвинуло все планы по модернизации танкового парка на неопределенное время.
T-55M8A2 ティフォン ペルーが隣国みんな最新戦車を輸入してるけどお金ないの改造で二世代先の戦車と互角にして！とウクライナ無茶振りした。T-55からエンジンと駆動系と砲と装填装置とFCSと防御システムを交換ってもう新造しろよ！ pic.twitter.com/A28aouedPD— 偏見で語る兵器bot (@heikihenken) August 5, 2021