В Финляндии будут вакцинировать детей 12-15 лет

С начала следующей недели в Финляндии получат возможность сделать прививку от коронавируса дети 12-15 лет. Об этом сообщает финский информационный портал Yle со ссылкой на постановление правительства.

До сих пор финских детей этого возраста вакцинировали, только если они входят в группу риска по коронавирусу.

Напомним, что в Финляндии вакцинация является добровольной, детям делают прививки только с согласия родителей.

Кстати, с воскресения в стране начнут действовать ограничения на работу ресторанов. В ряде регионов, где фиксируется рост числа случаев заражения коронавирусом, развлекательным заведениям запретят работу в ночное время, нельзя будет танцевать и петь в караоке.