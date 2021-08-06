В Минске откроется выставка художника кино Ивана Рогатеня

10 августа в выставочном зале Музея истории белорусского кино откроется персональная выставка художника национальной киностудии "Беларусьфильм" Ивана Рогатеня, посвященная его 75-летию.

На киностудии "Беларусьфильм" Иван Рогатень работает с 1968 года, после окончания архитектурного факультета Белорусского политехнического института он был включен в творческую группу кинокартины "Мы с Вулканом". С тех пор Рогатень создал декорации более чем для 35 фильмов и сериалов. Особенно дороги художнику те, где приходилось воссоздавать историческую среду: "Я, Франциск Скорина...", "Могила льва", "Венок Сонетов", "Пламя", "Время ее сыновей", "В августе 44-го", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время","Угрюм-река" …

Иван Александрович родом из деревни Зарубчики Глубокского района. Был пятым ребенком в семье. Отец, вернувшись с войны, скоро ослеп. Иван учился в школе-интернате в Ошмянах, которую окончил с серебряной медалью.

- После первой картины мне предложили большой исторический проект "Я, Франциск Скорина…" режиссера Бориса Степанова, - вспоминает Иван Александрович. - Я за него уцепился, потому что историческая среда - моя стихия. Скорину играл еще совсем молодой Олег Янковский.

На картине "Облака" Бориса Степанова, которую снимали на лодочно-спортивной станции в Мозыре, Рогатень познакомился с совсем молодым еще Евгением Герасимовым, а также с Ией Саввиной и Львом Дуровым.

В 1979 году в Москве проходила выставка "60 лет советского кино". Художник Евгений Ганкин и Рогатень должны были создать белорусский павильон в виде партизанского лагеря, на сооружение которого привезли две машины леса из Минска.

Картина "Франц + Полина" режиссера Михаила Сегала - его гордость. В ней сыграли: Тамара Миронова из Купаловского театра, Светлана Иванова, Андрей Мерзликин, Андриан Тополь.

Михаил Пташук позвал его в картину "В августе 44-го…" по роману Владимира Богомолова, где снимались Евгений Миронов, Владислав Галкин, Юрий Колокольников, Александр Балуев.

Режиссеры не устают и сегодня ставить перед Иваном Александровичем сложные задачи. Сериал "Чудотворная" с лауреатом премии Союзного государства Владимиром Гостюхиным о староверах, снимали в Смолевичах на натурной площадке "Беларусьфильма".

В экспозиции выставки представлены эскизы декораций, кадры и фрагменты из фильмов, также авторские рисунки и графика: детское увлечение рисованием Рогатень пронес через всю свою жизнь.

За дизайн экспозиции белорусского павильона на выставке "65 лет советского кино" Рогатень удостоен Золотой медали ВДНХ, за работу над сериалом "Вольф Мессинг…" был номинирован на премию "ТЭФИ".