Владимир Путин вручил госнаграды и присвоил почетные звания

В пятницу, 6 августа, президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды общественным деятелям, деятелям науки и культуры, а также присвоил почетные звания.

Так орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден глава ВТБ Андрей Костин, а орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени - секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

Орден Александра Невского присвоен ректору Московского архитектурного института Дмитрию Швидковскому, орден Дружбы народов - первому проректору Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Елене Грачевой и завкафедрой МГУ имени М.В. Ломоносова Александру Денисову.

Также ряду работников науки присвоены почетные звания "Заслуженный работник высшей школы РФ" и "Заслуженный деятель науки".