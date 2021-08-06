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6 августа 2021 г. 18:07
Власть
Текст: Юрий Гаврилов

Военные установили личность погибшего в 1941 году в Заполярье летчика

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев доложил главкому ВМФ адмиралу Николаю Евменову о результатах поисковой работы, которую военные моряки вели последние недели в архивах. В итоге им удалось установить личность пилота фронтового истребителя И-153-М62. Самолет вместе с останками летчика недавно нашли в Заполярье.
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"По докладу командующего Северным флотом, поиски велись с использованием автономного необитаемого подводного аппарата. Истребитель и его фрагменты были обнаружены на дне безымянного озера на глубине 15 метров и подняты на поверхность", - рассказал главком.

Со ссылкой на данные историков, он сообщил: истребитель И-153 за номером 7590 второй эскадрильи 72-го смешанного авиаполка ВВС Северного флота 25 октября 1941 года не вернулся с боевого задания. Судя по всему, самолет был подбит и упал в озеро у реки Западная Лица неподалеку от линии фронта . "Личность пилота установлена. Это лейтенант Голунов Михаил Александрович 1910 года рождения", - сообщил адмирал Евменов.

Сейчас военные пытаются найти его родственников и решают, как увековечить память погибшего летчика - фронтовика. В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ уточнили, что фрагменты самолета - элементы его кабины, двигателя и радиостанции - вместе с останками пилота, обрывками его одежды и личными вещами обнаружили в озере в июле нынешнего года. На поверхность также подняли 4 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм и личное оружие летчика - пистолет ТТ.

На грунте, где был найден истребитель, поисковая группа установила вымпел с эмблемой Северного флота.

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#поисковики
#Северный флот