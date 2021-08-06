За сутки в России подтверждено 22 660 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 8,3% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2583

2 Санкт-Петербург 1909

3 Московская область 1394

4 Нижегородская область 546

5 Свердловская область 524

6 Воронежская область 479

7 Пермский край 475

8 Красноярский край 466

9 Самарская область 466

10 Ростовская область 466

11 Иркутская область 400

12 Республика Крым 389

13 Омская область 385

14 Оренбургская область 353

15 Челябинская область 352

16 Ставропольский край 334

17 Волгоградская область 328

18 Хабаровский край 319

19 Тюменская область 284

20 Республика Коми 282

21 Астраханская область 281

22 Алтайский край 278

23 Ульяновская область 268

24 Забайкальский край 263

25 Краснодарский край 262

26 Саратовская область 260

27 Республика Башкортостан 260

28 Приморский край 259

29 Тверская область 248

30 Брянская область 241

31 Липецкая область 240

32 Пензенская область 237

33 Ленинградская область 237

34 Мурманская область 236

35 Архангельская область 236

36 Вологодская область 228

37 Кемеровская область 205

38 Владимирская область 201

39 Севастополь 198

40 Республика Дагестан 198

41 Ярославская область 197

42 Курская область 196

43 Калининградская область 192

44 Новосибирская область 190

45 Удмуртская Республика 186

46 Ханты-Мансийский автономный округ 184

47 Республика Хакасия 175

48 Республика Карелия 168

49 Республика Бурятия 161

50 Белгородская область 155

51 Республика Тыва 153

52 Республика Саха (Якутия) 148

53 Амурская область 142

54 Костромская область 135

55 Курганская область 133

56 Калужская область 133

57 Ямало-Ненецкий автономный округ 132

58 Тульская область 131

59 Новгородская область 129

60 Томская область 126

61 Чеченская Республика 125

62 Рязанская область 124

63 Кировская область 123

64 Смоленская область 119

65 Ивановская область 119

66 Сахалинская область 115

67 Республика Калмыкия 111

68 Псковская область 110

69 Орловская область 94

70 Тамбовская область 93

71 Кабардино-Балкарская Республика 87

72 Республика Чувашия 79

73 Республика Мордовия 70

74 Республика Северная Осетия-Алания 65

75 Республика Марий Эл 61

76 Республика Ингушетия 59

77 Республика Адыгея 58

78 Карачаево-Черкесская Республика 56

79 Камчатский край 55

80 Республика Алтай 52

81 Республика Татарстан 52

82 Еврейская автономная область 39

83 Магаданская область 29

84 Чукотский автономный округ 15

85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 402 564 случая (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,17%

2. Республика Татарстан 0,22%

3. Орловская область 0,23% За последние сутки подтверждено 792 смерти Москва 65

Санкт-Петербург 44

Краснодарский край 34

Ростовская область 28

Нижегородская область 28

Иркутская область 27

Московская область 25

Пермский край 24

Красноярский край 24

Пензенская область 22

Свердловская область 22

Саратовская область 20

Алтайский край 20

Самарская область 19

Ленинградская область 15

Волгоградская область 15

Челябинская область 15

Республика Крым 14

Республика Коми 11

Новосибирская область 11

Воронежская область 10

Астраханская область 10

Ставропольский край 10

Удмуртская Республика 10

Оренбургская область 10

Брянская область 9

Липецкая область 9

Республика Дагестан 9

Вологодская область 8

Мурманская область 8

Республика Башкортостан 8

Республика Чувашия 8

Ульяновская область 8

Тюменская область 8

Смоленская область 7

Тульская область 7

Севастополь 7

Карачаево-Черкесская Республика 7

Владимирская область 6

Курская область 6

Тверская область 6

Омская область 6

Ярославская область 5

Республика Татарстан 5

Курганская область 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Кемеровская область 5

Республика Бурятия 5

Забайкальский край 5

Сахалинская область 5

Белгородская область 4

Калужская область 4

Орловская область 4

Республика Карелия 4

Архангельская область 4

Новгородская область 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Республика Саха (Якутия) 4

Ивановская область 3

Костромская область 3

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Калининградская область 3

Псковская область 3

Республика Адыгея 3

Республика Ингушетия 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Чеченская Республика 3

Приморский край 3

Магаданская область 3

Ненецкий автономный округ 2

Республика Калмыкия 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Республика Тыва 2

Хабаровский край 2

Еврейская автономная область 2

Республика Хакасия 1 За весь период по России умерло 163 301 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 141 человек Москва 4043

Санкт-Петербург 2043

Московская область 1692

Красноярский край 500

Нижегородская область 481

Свердловская область 476

Пермский край 403

Брянская область 398

Ростовская область 341

Хабаровский край 337

Приморский край 315

Иркутская область 312

Волгоградская область 293

Воронежская область 286

Республика Крым 284

Оренбургская область 278

Челябинская область 269

Республика Башкортостан 259

Забайкальский край 238

Псковская область 237

Тверская область 223

Самарская область 221

Ханты-Мансийский автономный округ 217

Саратовская область 204

Кемеровская область 196

Ульяновская область 190

Липецкая область 186

Архангельская область 182

Тюменская область 182

Республика Дагестан 177

Вологодская область 176

Калининградская область 164

Республика Карелия 162

Ставропольский край 162

Владимирская область 159

Республика Коми 157

Омская область 151

Новосибирская область 138

Курская область 137

Ямало-Ненецкий автономный округ 137

Алтайский край 127

Костромская область 126

Белгородская область 121

Смоленская область 118

Тамбовская область 117

Севастополь 116

Новгородская область 111

Ярославская область 104

Астраханская область 102

Калужская область 99

Курганская область 98

Ивановская область 96

Кировская область 96

Сахалинская область 94

Ленинградская область 93

Кабардино-Балкарская Республика 91

Республика Бурятия 90

Республика Татарстан 86

Рязанская область 82

Республика Калмыкия 79

Республика Чувашия 75

Мурманская область 72

Амурская область 72

Республика Тыва 70

Орловская область 69

Краснодарский край 69

Пензенская область 63

Тульская область 58

Чеченская Республика 58

Удмуртская Республика 58

Республика Мордовия 47

Республика Хакасия 47

Республика Алтай 42

Томская область 42

Республика Саха (Якутия) 39

Республика Ингушетия 37

Республика Северная Осетия - Алания 35

Республика Адыгея 34

Республика Марий Эл 31

Карачаево-Черкесская Республика 18

Камчатский край 17

Магаданская область 16

Еврейская автономная область 13

Чукотский автономный округ 6

Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 720 353. Попова: Достичь коллективного иммунитета к коронавирусу желательно к 1 сентября