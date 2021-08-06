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06.08.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 22 660 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 8,3% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2583
  • 2 Санкт-Петербург 1909
  • 3 Московская область 1394
  • 4 Нижегородская область 546
  • 5 Свердловская область 524
  • 6 Воронежская область 479
  • 7 Пермский край 475
  • 8 Красноярский край 466
  • 9 Самарская область 466
  • 10 Ростовская область 466
  • 11 Иркутская область 400
  • 12 Республика Крым 389
  • 13 Омская область 385
  • 14 Оренбургская область 353
  • 15 Челябинская область 352
  • 16 Ставропольский край 334
  • 17 Волгоградская область 328
  • 18 Хабаровский край 319
  • 19 Тюменская область 284
  • 20 Республика Коми 282
  • 21 Астраханская область 281
  • 22 Алтайский край 278
  • 23 Ульяновская область 268
  • 24 Забайкальский край 263
  • 25 Краснодарский край 262
  • 26 Саратовская область 260
  • 27 Республика Башкортостан 260
  • 28 Приморский край 259
  • 29 Тверская область 248
  • 30 Брянская область 241
  • 31 Липецкая область 240
  • 32 Пензенская область 237
  • 33 Ленинградская область 237
  • 34 Мурманская область 236
  • 35 Архангельская область 236
  • 36 Вологодская область 228
  • 37 Кемеровская область 205
  • 38 Владимирская область 201
  • 39 Севастополь 198
  • 40 Республика Дагестан 198
  • 41 Ярославская область 197
  • 42 Курская область 196
  • 43 Калининградская область 192
  • 44 Новосибирская область 190
  • 45 Удмуртская Республика 186
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 184
  • 47 Республика Хакасия 175
  • 48 Республика Карелия 168
  • 49 Республика Бурятия 161
  • 50 Белгородская область 155
  • 51 Республика Тыва 153
  • 52 Республика Саха (Якутия) 148
  • 53 Амурская область 142
  • 54 Костромская область 135
  • 55 Курганская область 133
  • 56 Калужская область 133
  • 57 Ямало-Ненецкий автономный округ 132
  • 58 Тульская область 131
  • 59 Новгородская область 129
  • 60 Томская область 126
  • 61 Чеченская Республика 125
  • 62 Рязанская область 124
  • 63 Кировская область 123
  • 64 Смоленская область 119
  • 65 Ивановская область 119
  • 66 Сахалинская область 115
  • 67 Республика Калмыкия 111
  • 68 Псковская область 110
  • 69 Орловская область 94
  • 70 Тамбовская область 93
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 87
  • 72 Республика Чувашия 79
  • 73 Республика Мордовия 70
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 65
  • 75 Республика Марий Эл 61
  • 76 Республика Ингушетия 59
  • 77 Республика Адыгея 58
  • 78 Карачаево-Черкесская Республика 56
  • 79 Камчатский край 55
  • 80 Республика Алтай 52
  • 81 Республика Татарстан 52
  • 82 Еврейская автономная область 39
  • 83 Магаданская область 29
  • 84 Чукотский автономный округ 15
  • 85 Ненецкий автономный округ 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 402 564 случая (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,17%
  • 2. Республика Татарстан 0,22%
  • 3. Орловская область 0,23%
За последние сутки подтверждено 792 смерти
  • Москва 65
  • Санкт-Петербург 44
  • Краснодарский край 34
  • Ростовская область 28
  • Нижегородская область 28
  • Иркутская область 27
  • Московская область 25
  • Пермский край 24
  • Красноярский край 24
  • Пензенская область 22
  • Свердловская область 22
  • Саратовская область 20
  • Алтайский край 20
  • Самарская область 19
  • Ленинградская область 15
  • Волгоградская область 15
  • Челябинская область 15
  • Республика Крым 14
  • Республика Коми 11
  • Новосибирская область 11
  • Воронежская область 10
  • Астраханская область 10
  • Ставропольский край 10
  • Удмуртская Республика 10
  • Оренбургская область 10
  • Брянская область 9
  • Липецкая область 9
  • Республика Дагестан 9
  • Вологодская область 8
  • Мурманская область 8
  • Республика Башкортостан 8
  • Республика Чувашия 8
  • Ульяновская область 8
  • Тюменская область 8
  • Смоленская область 7
  • Тульская область 7
  • Севастополь 7
  • Карачаево-Черкесская Республика 7
  • Владимирская область 6
  • Курская область 6
  • Тверская область 6
  • Омская область 6
  • Ярославская область 5
  • Республика Татарстан 5
  • Курганская область 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  • Кемеровская область 5
  • Республика Бурятия 5
  • Забайкальский край 5
  • Сахалинская область 5
  • Белгородская область 4
  • Калужская область 4
  • Орловская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Архангельская область 4
  • Новгородская область 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Ивановская область 3
  • Костромская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Калининградская область 3
  • Псковская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Республика Ингушетия 3
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Чеченская Республика 3
  • Приморский край 3
  • Магаданская область 3
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 2
  • Кировская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Тыва 2
  • Хабаровский край 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Республика Хакасия 1

За весь период по России умерло 163 301 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 141 человек
  • Москва 4043
  • Санкт-Петербург 2043
  • Московская область 1692
  • Красноярский край 500
  • Нижегородская область 481
  • Свердловская область 476
  • Пермский край 403
  • Брянская область 398
  • Ростовская область 341
  • Хабаровский край 337
  • Приморский край 315
  • Иркутская область 312
  • Волгоградская область 293
  • Воронежская область 286
  • Республика Крым 284
  • Оренбургская область 278
  • Челябинская область 269
  • Республика Башкортостан 259
  • Забайкальский край 238
  • Псковская область 237
  • Тверская область 223
  • Самарская область 221
  • Ханты-Мансийский автономный округ 217
  • Саратовская область 204
  • Кемеровская область 196
  • Ульяновская область 190
  • Липецкая область 186
  • Архангельская область 182
  • Тюменская область 182
  • Республика Дагестан 177
  • Вологодская область 176
  • Калининградская область 164
  • Республика Карелия 162
  • Ставропольский край 162
  • Владимирская область 159
  • Республика Коми 157
  • Омская область 151
  • Новосибирская область 138
  • Курская область 137
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 137
  • Алтайский край 127
  • Костромская область 126
  • Белгородская область 121
  • Смоленская область 118
  • Тамбовская область 117
  • Севастополь 116
  • Новгородская область 111
  • Ярославская область 104
  • Астраханская область 102
  • Калужская область 99
  • Курганская область 98
  • Ивановская область 96
  • Кировская область 96
  • Сахалинская область 94
  • Ленинградская область 93
  • Кабардино-Балкарская Республика 91
  • Республика Бурятия 90
  • Республика Татарстан 86
  • Рязанская область 82
  • Республика Калмыкия 79
  • Республика Чувашия 75
  • Мурманская область 72
  • Амурская область 72
  • Республика Тыва 70
  • Орловская область 69
  • Краснодарский край 69
  • Пензенская область 63
  • Тульская область 58
  • Чеченская Республика 58
  • Удмуртская Республика 58
  • Республика Мордовия 47
  • Республика Хакасия 47
  • Республика Алтай 42
  • Томская область 42
  • Республика Саха (Якутия) 39
  • Республика Ингушетия 37
  • Республика Северная Осетия - Алания 35
  • Республика Адыгея 34
  • Республика Марий Эл 31
  • Карачаево-Черкесская Республика 18
  • Камчатский край 17
  • Магаданская область 16
  • Еврейская автономная область 13
  • Чукотский автономный округ 6
  • Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 720 353.

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