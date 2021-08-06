За сутки в России подтверждено 22 660 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 8,3% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2583
- 2 Санкт-Петербург 1909
- 3 Московская область 1394
- 4 Нижегородская область 546
- 5 Свердловская область 524
- 6 Воронежская область 479
- 7 Пермский край 475
- 8 Красноярский край 466
- 9 Самарская область 466
- 10 Ростовская область 466
- 11 Иркутская область 400
- 12 Республика Крым 389
- 13 Омская область 385
- 14 Оренбургская область 353
- 15 Челябинская область 352
- 16 Ставропольский край 334
- 17 Волгоградская область 328
- 18 Хабаровский край 319
- 19 Тюменская область 284
- 20 Республика Коми 282
- 21 Астраханская область 281
- 22 Алтайский край 278
- 23 Ульяновская область 268
- 24 Забайкальский край 263
- 25 Краснодарский край 262
- 26 Саратовская область 260
- 27 Республика Башкортостан 260
- 28 Приморский край 259
- 29 Тверская область 248
- 30 Брянская область 241
- 31 Липецкая область 240
- 32 Пензенская область 237
- 33 Ленинградская область 237
- 34 Мурманская область 236
- 35 Архангельская область 236
- 36 Вологодская область 228
- 37 Кемеровская область 205
- 38 Владимирская область 201
- 39 Севастополь 198
- 40 Республика Дагестан 198
- 41 Ярославская область 197
- 42 Курская область 196
- 43 Калининградская область 192
- 44 Новосибирская область 190
- 45 Удмуртская Республика 186
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 184
- 47 Республика Хакасия 175
- 48 Республика Карелия 168
- 49 Республика Бурятия 161
- 50 Белгородская область 155
- 51 Республика Тыва 153
- 52 Республика Саха (Якутия) 148
- 53 Амурская область 142
- 54 Костромская область 135
- 55 Курганская область 133
- 56 Калужская область 133
- 57 Ямало-Ненецкий автономный округ 132
- 58 Тульская область 131
- 59 Новгородская область 129
- 60 Томская область 126
- 61 Чеченская Республика 125
- 62 Рязанская область 124
- 63 Кировская область 123
- 64 Смоленская область 119
- 65 Ивановская область 119
- 66 Сахалинская область 115
- 67 Республика Калмыкия 111
- 68 Псковская область 110
- 69 Орловская область 94
- 70 Тамбовская область 93
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 87
- 72 Республика Чувашия 79
- 73 Республика Мордовия 70
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 65
- 75 Республика Марий Эл 61
- 76 Республика Ингушетия 59
- 77 Республика Адыгея 58
- 78 Карачаево-Черкесская Республика 56
- 79 Камчатский край 55
- 80 Республика Алтай 52
- 81 Республика Татарстан 52
- 82 Еврейская автономная область 39
- 83 Магаданская область 29
- 84 Чукотский автономный округ 15
- 85 Ненецкий автономный округ 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 402 564 случая (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,17%
- 2. Республика Татарстан 0,22%
- 3. Орловская область 0,23%
За последние сутки подтверждено 792 смерти
- Москва 65
- Санкт-Петербург 44
- Краснодарский край 34
- Ростовская область 28
- Нижегородская область 28
- Иркутская область 27
- Московская область 25
- Пермский край 24
- Красноярский край 24
- Пензенская область 22
- Свердловская область 22
- Саратовская область 20
- Алтайский край 20
- Самарская область 19
- Ленинградская область 15
- Волгоградская область 15
- Челябинская область 15
- Республика Крым 14
- Республика Коми 11
- Новосибирская область 11
- Воронежская область 10
- Астраханская область 10
- Ставропольский край 10
- Удмуртская Республика 10
- Оренбургская область 10
- Брянская область 9
- Липецкая область 9
- Республика Дагестан 9
- Вологодская область 8
- Мурманская область 8
- Республика Башкортостан 8
- Республика Чувашия 8
- Ульяновская область 8
- Тюменская область 8
- Смоленская область 7
- Тульская область 7
- Севастополь 7
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Владимирская область 6
- Курская область 6
- Тверская область 6
- Омская область 6
- Ярославская область 5
- Республика Татарстан 5
- Курганская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Кемеровская область 5
- Республика Бурятия 5
- Забайкальский край 5
- Сахалинская область 5
- Белгородская область 4
- Калужская область 4
- Орловская область 4
- Республика Карелия 4
- Архангельская область 4
- Новгородская область 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Ивановская область 3
- Костромская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Калининградская область 3
- Псковская область 3
- Республика Адыгея 3
- Республика Ингушетия 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Чеченская Республика 3
- Приморский край 3
- Магаданская область 3
- Ненецкий автономный округ 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Тыва 2
- Хабаровский край 2
- Еврейская автономная область 2
- Республика Хакасия 1
За весь период по России умерло 163 301 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 141 человек
- Москва 4043
- Санкт-Петербург 2043
- Московская область 1692
- Красноярский край 500
- Нижегородская область 481
- Свердловская область 476
- Пермский край 403
- Брянская область 398
- Ростовская область 341
- Хабаровский край 337
- Приморский край 315
- Иркутская область 312
- Волгоградская область 293
- Воронежская область 286
- Республика Крым 284
- Оренбургская область 278
- Челябинская область 269
- Республика Башкортостан 259
- Забайкальский край 238
- Псковская область 237
- Тверская область 223
- Самарская область 221
- Ханты-Мансийский автономный округ 217
- Саратовская область 204
- Кемеровская область 196
- Ульяновская область 190
- Липецкая область 186
- Архангельская область 182
- Тюменская область 182
- Республика Дагестан 177
- Вологодская область 176
- Калининградская область 164
- Республика Карелия 162
- Ставропольский край 162
- Владимирская область 159
- Республика Коми 157
- Омская область 151
- Новосибирская область 138
- Курская область 137
- Ямало-Ненецкий автономный округ 137
- Алтайский край 127
- Костромская область 126
- Белгородская область 121
- Смоленская область 118
- Тамбовская область 117
- Севастополь 116
- Новгородская область 111
- Ярославская область 104
- Астраханская область 102
- Калужская область 99
- Курганская область 98
- Ивановская область 96
- Кировская область 96
- Сахалинская область 94
- Ленинградская область 93
- Кабардино-Балкарская Республика 91
- Республика Бурятия 90
- Республика Татарстан 86
- Рязанская область 82
- Республика Калмыкия 79
- Республика Чувашия 75
- Мурманская область 72
- Амурская область 72
- Республика Тыва 70
- Орловская область 69
- Краснодарский край 69
- Пензенская область 63
- Тульская область 58
- Чеченская Республика 58
- Удмуртская Республика 58
- Республика Мордовия 47
- Республика Хакасия 47
- Республика Алтай 42
- Томская область 42
- Республика Саха (Якутия) 39
- Республика Ингушетия 37
- Республика Северная Осетия - Алания 35
- Республика Адыгея 34
- Республика Марий Эл 31
- Карачаево-Черкесская Республика 18
- Камчатский край 17
- Магаданская область 16
- Еврейская автономная область 13
- Чукотский автономный округ 6
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 720 353.