Захарова упрекнула Лондон в двойных стандартах по отношению к выборам в РФ и США

Двойными стандартами в оценке выборов в США и России назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова политику Великобритании. Так она прокомментировала заявление, сделанное ранее постпредом Великобритании в ОБСЕ Нейлом Бушем о том, что якобы "ограничения Москвы в отношении числа наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Госдуму помешают достоверно оценить предстоящие выборы".

"Где был Нейл Буш и весь британский Форин оффис, когда формировалась команда БДИПЧ на американские президентские выборы 2020? - цитирует ТАСС ответ Захаровой. - Знает ли Нейл Буш, сколько в итоге наблюдателей ОБСЕ прибыло в США (ряд штатов при этом их к себе не допустил)? Подскажу - 30!"

По мнению Захаровой, поведение наблюдателей БДИПЧ можно оценить как двойные стандарты или "верноподданничество".