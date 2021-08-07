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Рубрика: В мире

Антонов раскритиковал заявление Госдепа о наблюдении ОБСЕ на выборах в РФ

Российский посол в США Анатолий Антонов призвал Госдепартамент быть щепетильнее в оценках избирательных процессов в собственной стране. Так он прокомментировал заявление Госдепа, где выражается сожаление о "невозможности" направить миссию наблюдателей ОБСЕ на выборы в Россию.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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"Заявление Госдепартамента, мягко говоря, вызывает недоумение, - цитирует ТАСС комментарий российского дипломата. - Такое ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией. Напомним, что российская сторона была готова принять группу наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в количестве не меньшем, чем структура направляла на американские президентские выборы-2020. Отказ от командирования экспертов - исключительно выбор БДИПЧ".

Он призвал Госдеп к такой же щепетильности в отношении выборов с собственной стране.

"Хотелось бы, чтобы американская сторона столь же щепетильно относилась к избирательным процессам в США", - отметил Антонов.

В мире США Единый день голосования-2021 Россия и США

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