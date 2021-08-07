Глава ВТБ стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил главу банка ВТБ Андрея Костина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Костина Андрея Леонидовича - президента - председателя правления банка ВТБ", - говорится в документе.

Костин стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В 2006 году он получил награду IV степени, в 2011 - III степени, в 2016 - II степени.

Андрею Костину в этом году исполняется 65 лет. Он возглавляет ВТБ с 2002 года.