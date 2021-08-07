Половина жителей США полностью привилась от коронавируса

В США от коронавируса полностью привили половину населения. Об этом рассказали в Белом доме. Там отметили, что темпы вакцинации ускорились на этой неделе - примерно на 11 процентов в сутки. Сейчас делают 699 тысяч уколов день, сообщает агентство "Интерфакс". Больше стало тех, кто получил первую дозу препарата, защищающего от COVID-19.

Согласной последним данным, в США полностью вакцинированы более 165 миллионов человек. Еще 193 миллиона - получили одну дозу вакцины. Напомним, что в июле президент США Джо Байден предложил платить за вакцинацию по 100 долларов.

Но, несмотря на принимаемые меры, штамм "Дельта" продолжает активно распространяться по стране. Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что за последние сутки еще 120 тысяч американцев заразились SARS-CoV-2. От вызванных COVID-19 осложнений скончались 700 человек.