Крепкие корни: Как Тургеневский дуб стал главным деревом России

Есть в парке усадьбы "Спасское-Лутовиново" свое сокровище - дуб, посаженный Тургеневым. "Мой любимый дубок стал уже молодым дубом. Вчера, среди дня, я более часа сидел в его тени на скамейке", - писал Иван Сергеевич в повести "Фауст". В этом году дерево, которому исполняется 198 лет, стало победителем конкурса "Российское дерево года", и теперь ему предстоит побороться с конкурентами из других стран за европейский титул. При этом у нашего номинанта есть все: и почтенный возраст, и величественная красота, и еще одно немаловажное условие - интересная история.

Какие еще истории рассказывают деревья, как за них голосовали, и какие долгожители становились триумфаторами "деревянных выборов" прошлых лет.

СИМВОЛ РОДИНЫ

Тургеневский дуб, Орловская область, усадьба "Спасское-Лутовиново", 198 лет

Дерево-победитель набрало в народном голосовании свыше 12 тысяч голосов. Рассказать о Тургеневском дубе "Российская газета" попросила директора музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" Сергея Ступина:

"Тургенев посадил это дерево, когда ему было 13-15 лет - точную дату мы назвать не можем. Причем посадил он не желудь, а саженец. В прошлом году эксперты программы "Здоровый лес" исследовали дуб и установили его точный возраст - 198 лет. И вот что интересно: в парке - Иван Сергеевич назвал его садом - росла липовая аллея, там были ясени, лиственница, ели, а он неожиданно сажает дуб... Дерево, которое для него было очень важным, которое он неоднократно описывал в своих произведениях. И потом, когда писатель уже был в тяжелом состоянии, болен, он писал другу Полонскому: "Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, Родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу". То есть сначала дуб, а потом Родина - для него и Спасское, и дуб были символами этой Родины. И когда мы будем сейчас делать видеоролик о нашем дубе - это одно из условий участия в европейском этапе конкурса - мы будем говорить, что это не просто дуб, посаженный писателем, это символ Родины".

Фото: музей-заповедник И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново"

КОНЦЕРТ ПРИ ЛУНЕ

Шаляпинская ель, Ставропольский край, Кисловодск, 132 года

За Шаляпинскую ель, которая украшает территорию литературно-музыкального музея "Дача Шаляпина" в Кисловодске, голосовали всем Ставропольем - дерево набрало почти 11 тысяч голосов и заняло второе место. Сегодня это 27-метровая хвойная красавица, но во времена, когда здесь отдыхал Федор Иванович, деревце было маленьким и хрупким.

Государственный историко-культурный музей "Дача Шаляпина" Фото: Елена Афонина/ТАСС

И вот ведь факт: елочка не только "видела" певца, но и "слышала" его знаменитый бас. А дело было так. 27 августа 1917 года Шаляпин вернулся с концерта, который давал в Курзале - Курортном зале Кисловодска. Но и на даче его обступили поклонники. Тогда он вышел на веранду и запел. Начался дождь, но слушатели не расходились. Незапланированный концерт продолжался при свете луны несколько часов...

Кстати, если покопаться в фотографиях начала ХХ века, то можно увидеть Шаляпинскую ель, какой она была тогда - одна их тех маленьких елочек, что растут возле дачи, и превратилась в величественное дерево, под сенью которого там любят проводить время гости музея.

ОТЕЦ И СЫН

Ясень-великан, Брянск, 300 лет

Этот ясень настоящий долгожитель - ему три сотни лет! Да, в условиях заповедника это, может быть, и не было бы удивительным - эта порода деревьев живет в среднем 250 и более лет. Но Ясень-великан находится в историческом центре Брянска, на Петровской горе, а в городских условиях срок жизни такого дерева сокращается в три-четыре раза. Однако городской старожил не только прекрасно себя чувствует, но и может похвастаться отменным здоровьем - листва не повреждена насекомыми, ствол - гнилью. Более того, у него даже есть семья - неподалеку растет его столетний ясень-сын.

За 300 лет дереву пришлось увидеть многое: об этом рассказывает его ствол - есть тут и трещины от удара молний, и от мороза... Великан, напоминающий гигантского спрута, щупальца которого направлены вверх, занял третье место российского этапа - за него проголосовали почти восемь тысяч человек.

Фото: организаторы конкурса "Российское дерево года"

Справедливости ради надо сказать, что определиться с тремя финалистами было не так-то прост - всего в конкурсе участвовали 47 деревьев, внесенных в Национальный реестр старовозрастных деревьев как "Памятники живой природы". Некоторые из них зачаровывают уже своими названиями: сосна "Царица дюнных песков" (Иркутская область), дуб "Свидетель истории замка Грюнхофф" (Калининградская область), кедр "Шесть братьев" (Кемерово), дуб "Печорский патриарх" (Псковская область), Сосна острова влюбленных (Южно-Сахалинск) и многие другие.

КСТАТИ

КАКИЕ РОССИЙСКИЕ ДЕРЕВЬЯ СТАНОВИЛИСЬ ЛУЧШИМИ В ЕВРОПЕ?

Наша страна участвует в смотре "Европейское дерево года" с 2018 года и неизменно занимает одно из призовых мест.

Так, в 2018-м в число финалистов попал дуб "Старейшина белгородских лесов" из Белгородской области, посаженный, по преданию, Богданом Хмельницким, годом позже - 250-летний дуб из музея-заповедника "Абрамцево" (Московская область), вдохновлявший поэтов и художников. В 2020 году отличился вековой тополь из Калмыкии, проросший, по легенде, из посоха тибетского монаха, а третье место в конкурсе-2021 занял древний платан из Дагестана.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ТУРГЕНЕВСКИЙ ДУБ?

Выбор финалистов 2022 года стартует 1 февраля - отдать голос за Тургеневский дуб (или любого другого номинанта) можно на официальном сайте международного конкурса "Европейское дерево года". Голосование продлится в течение месяца, а весной по традиции назовут деревья с самой впечатляющей историей.