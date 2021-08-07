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07.08.2021 09:41
Рубрика: Культура

В Рыбинске увековечили Остапа Бендера

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска
Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске открыли скульптурную композицию Остапа Бендера и мальчика-беспризорника из фильма Леонида Гайдая "12 стульев".

Арт-объект установлен на Купеческом спуске в начале улицы Стоялой, где этот эпизод 50 лет назад был снят.

Фото: Пресс-служба администрации Вологды
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В администрации города рассказали, что изготовить скульптуру к 950-летию Рыбинска предложил Александр Прохоров - архитектор, скульптор, руководитель московской "Арт-студии", которая сотрудничает с музеями Московского Кремля, краеведческими музеями городов Золотого кольца России, ФГУП "Оружейная палата Московского Кремля". Над композиций трудилась целая команда профессионалов: скульпторы, проектировщики, литейщики.

- Работа над скульптурной композицией началась на майские праздники - с лепки и формирования. Каждую неделю присылали отчет в Рыбинск. И к июню вышли уже на литье, чтобы выполнить арт-объект в бронзе, - рассказал об этапах работы Александр Прохоров. - Я рад, что у рыбинцев появилась новая неординарная достопримечательность, которая будет радовать и жителей, и гостей города и, что наша команда внесла свой вклад в это событие.

Многие кадры из фильма "12 стульев", которому в этом году исполнилось 50 лет, снимались в Рыбинске. Эпизод, где мальчишка-беспризорник попрошайничает, а Остап ему отвечает сакраментальной фразой "Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?" снималась на улице Стоялой. Перед установкой скульптуры улицу благоустроили. В частности, здесь была восстановлена брусчатая мостовая.

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