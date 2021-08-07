Амур у Хабаровска поднялся до отметки неблагоприятного явления

За последние сутки уровень Амура у Хабаровска поднялся на четыре сантиметра и достиг 450 сантиметров, что соответствует отметке неблагоприятного явления. Об этом сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

На островной части Хабаровска в зоне паводка находятся 380 дачных участков. Вода уже заходит на земельные наделы.

- Всего же по прогнозу специалистов в зону воздействия паводка могут попасть порядка полутора тысяч владений. Это подтопление не только паводковыми водами, но и разлившимися из-за высокого уровня реки внутренними водоемами, которых здесь большое количество, и вышедшими на поверхность грунтовыми водами, - рассказали в службе спасателей.

У Комсомольска-на-Амуре подъем уровня воды составил 15 сантиметров и достиг отметки 429 сантиметров. Неблагоприятное явление здесь фиксируется, как и в Хабаровске, при уровне в 450 сантиметров.

Ранее сообщалось, что при подъеме воды до 450 сантиметров в границах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также Хабаровского, Комсомольского, Нанайского, Ульчского и Николаевского районов введут режим чрезвычайной ситуации.

Очередной гребень паводка смещается в Хабаровском крае с верхнего течения реки Амур. У краевого центра он ожидается 15-17 августа с достижением уровня 600-650 сантиметров (опасное явление - 600), а у Комсомольска-на-Амуре - 22-24 августа с отметками 650-700 сантиметров (опасное явление - 650).