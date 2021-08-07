Евгений Зиничев прибыл в Еврейскую автономную область

Глава МЧС России Евгений Зиничев в рамках рабочего визита на Дальний Восток совершил облет на вертолете возможных зон подтопления в Еврейской автономной области.

В течение нескольких последующих дней, здесь ожидается гребень амурского паводка.

Паводкоопасная ситуация сохранится до 15 августа. При этом общий подъем уровня воды может значительно превысить полутометровую отметку. Прохождение "большой" воды в регионе специалисты отслеживают на 5 гидропостах, расположенных в населенных пунктах Пашково, Екатерино-Никольское, Нагибово, Ленинское, Нижнеспасское, где с 6 августа объявлен режим ЧС". - сообщили сегодня в пресс-службе МЧС России.

Пока реки не выходят за критические отметки, хотя подъем воды и идет. Но подтоплений домов, дач, социально значимых объектов пока нет. Однако в опасной зоне остаются 18 населенных пунктов в пойме реки Амур.

"В настоящее время для проведения превентивных мероприятий в Ленинском районе задействована оперативная группа и аэромобильная группировка МЧС России в составе 65 человек и 16 единиц техники, в том числе 30 человек аэромобильной группировки Амурского спасательного центра МЧС России. Всего к ликвидации последствий паводка в Еврейской автономной области привлечена группировка РСЧС в составе 313 специалистов и 40 единиц техники". - сообщили в ведомстве.