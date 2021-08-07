Мишустин поручил оказать помощь регионам ДФО, пострадавшим от ЧС

Профильным ведомствам поручено помочь регионам Дальнего Востока, которые пострадали из-за природных катаклизмов этим летом. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

До 1 октября в правительство должен поступить отчет о результатах проделанной работы.

"Оказать в установленном порядке необходимую помощь, в том числе финансовую, субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в июне - июле 2021 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, МЧС России при участии региональных властей должны проработать вопрос о создании при региональных комиссиях по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности постоянно действующих оперативных штабов.

Роспотребнадзор должен проконтролировать исполнение санитарных и противоэпидемиологических требований в районах, которые пострадали от стихийных бедствий.