Огонь подступил к якутскому поселку Сангары

Огонь от природного пожара подобрался к поселку Сангары Кобяйского района Республики Саха (Якутия). На скорость распространения пламени повлиял сильный ветер. Пожар бушует в полутора километрах от нефтебазы.

Как сообщает оперштаб республики, органы управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС наращивают группировки сил и средств.

- Сейчас на тушении работают свыше 40 человек и шесть единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 с водосливным устройством МЧС России, - говорится в сообщении.

Утром в субботу огонь охватил хозяйственные постройки в селе Бясь-Кюель Горного района республики. А спустя несколько часов стало известно о том, что пожар подошел к селу Ытык-Кюель Таттинского района.