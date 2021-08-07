В Якутии самолеты не могут вылететь на тушение пожаров из-за дыма

Большие воздушные суда из-за сильной задымленности в Мирнинском районе Якутии не могут вылететь на тушение лесных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы республики Айсена Николаева.

- Сильная задымленность из-за пожаров, в основном, в соседних районах не позволяет практически десять дней вызывать крупные авиационные суда, то есть это Ил-76, Бе-200. И сегодня мы принимаем ряд решений, которые позволят нам все-таки в ближайшие дни начать использование этой авиатехники. Когда авиация работала, по западной группе районов ситуация была гораздо лучше, - подчеркнул Николаев.

Пожарная обстановка на западе Якутии очень напряженная. В связи с ограниченной видимостью в аэропорту Мирного, авиакомпания "Сибирь" приостановила до 11 августа продажу билетов на рейсы в этот город и из него. Около 100 пассажиров, не имеющих возможности вылететь из Мирного, были размещены авиакомпанией в гостиницах, сейчас в гостиницах Мирного остаются около 20 человек.