У жительницы Удмуртии списали в счет долга "школьные" деньги

Жительница Удмуртии, мама двух учеников, не успела потратить деньги, предназначенные на подготовку детей к школе. Средства, поступившие в банк из Пенсионного фонда, сразу были списаны в счет уплаты долга по потребительскому кредиту.

- 2 августа утром это пособие было удержано, я увидела уведомление от банка о проведенной операции и поняла, что денег уже нет - рассказала Анастасия Никитина.

Семья находится в сложном финансовом положении, во время пандемии возникли проблемы со здоровьем и работой. Ситуация с новой потерей стала для Никитиных настоящим шоком. "Двое детей, минус 20 тысяч рублей, я пожаловалась в районную прокуратуру", пояснила Никитина.

В Управлении федеральной службы судебных приставов по Удмуртии разъяснили, что в отношении Анастасии Никитиной действительно заведено исполнительное производство. Однако на списание денег с детских пособий действует мораторий - это подразумевает закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат, вступивший в силу с 1 июня 2020 года. По словам Анастасии Мельниковой, начальника отдела УФССП России по Удмуртии, отслеживать, с каких поступлений можно списывать деньги, а с каких нет - обязанность не судебных приставов, а сотрудников банка.

Все платежи имеют специальные маркировки - подтвердили и в Пенсионном фонде России по Удмуртии. На выплатах для семей школьников, в том числе и тех, кто были отправлены на счет Анастасии Никитиной, такой код тоже присутствовал. Почему его не увидели в финансовом учреждении, должна выяснить прокуратура. Пока виновный не найдется, получить "школьные" выплаты Анастасия Никитина не сможет.