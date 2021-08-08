Американский актер Тревор Мур трагически погиб в 41 год

6 августа в США погиб комик, актер, сценарист, продюсер, режиссер, музыкант и так далее Тревор Мур. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на менеджера усопшего, сделавшего заявление от имени семьи и супруги артиста Айми Карлсон. Которые не стала раскрывать детали инцидента.

Родные погибшего просят не слать им цветы, а лучше сделать пожертвования в фонд поддержки страдающих от аутизма.

Мур родился 3 апреля 1980 года в Нью-Джерси в семье успешных в 80-е исполнителей христианских песнопений (дуэт Mickey & Becki Moore), постоянно мотался с ними в туре.

Уже в пятнадцать Тревор вошел в анналы как самый молодой автор опубликованного коммерческого комикса - Scraps. А к шестнадцати вовсю зарабатывал, поставляя еженедельные стрипы для газет.

В девятнадцать начал вести программу юмористических скетчей The Trevor Moore Show, которую чуть менее чем через год закрыли за чрезмерно скабрезные шуточки, шатающие моральные устои того времени. После чего парень переметнулся на ТВ, устроившись сценаристом комедийных шоу на канале ImaginAsianTV.

Далее были Школа изобразительных искусств в Нью-Йорке, студенческая стендап-труппа, стяжавшая славу, и самый его известный проект - "Городские приматы" (The Whitest Kids U'Know).

Среди других предприятий покойного - комедийный ромком с R-рейтингом "Мисс Март", "Жизнь и приключения Тима", "Лучшая охрана", "В порядке вещей", "Американский папаша", ряд иных. Еще - три альбома, крайне пошлых.

Объективно, к сорока годам Тревор успел сделать много хорошего и очень забавного.