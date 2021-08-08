Биткоин превысил отметку в 45 тысяч долларов

В воскресенье цена биткоина на торгах несколько раз превышала отметку в 45 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Криптовалюта к 16:14 мск несколько раз переходила за отметку в 45 тысяч долларов, чего не наблюдалось с мая. Рост за сутки составил 2,79%.

Максимальная цена к этому часу составила порядка 45 210 доллара, минимум за сутки был зафиксирован вечером 7 августа - 42 765 доллара. При этом колебания курса довольно сильные.

Ранее эксперты рассказали, что курс биткоина в августе, вероятнее всего, закрепится выше 40 тысяч долларов, а без негативных факторов может локально подниматься до 50 тысяч. Впрочем, есть опасения и по поводу возможного снижения.