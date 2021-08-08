Диетолог дала рекомендации для любителей арбуза

Руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева рассказала, как лакомиться арбузом, чтобы получить только пользу.

Диетолог отметила, что любые фрукты и ягоды, в том числе арбуз, не рекомендуется есть килограммами. Особенно тем, у кого есть предрасположенность к набору веса, сахарный диабет. Дело в том, что ягоды содержат природный сахар.

Арбуз лучше всего есть в первой половине дня, чтобы не давать высокую нагрузку на мочевыделительную систему ночью - иначе придется просыпаться.

"Прерывистый сон не позволит вам восстановиться, как следует подготовиться к следующему дню, что тоже, в свою очередь, может влиять на пищевое поведение, на набор веса", - говорит Селезнева в беседе с RT.

Как добавила диетолог, важно покупать арбузы в сезон и интересоваться, откуда прибыл товар. Это поможет избежать отравления добавленными в плод веществами. Кстати, в Москве сезон бахчевых начался только на этой неделе. В разных районах города открылись 250 торговых точек, где можно приобрести арбузы и дыни.