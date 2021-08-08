Два человека скончались в Сербии от лихорадки Западного Нила

Лихорадка Западного Нила привела к смерти двух человек в Сербии. Об этом сообщает telegraf.rs со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения имени Милана Йовановича-Батута.

Как отмечается, жертвами болезни стали 63-летний мужчина и 50-летняя женщина, имевшие также ряд хронических заболеваний. Комары, являющиеся переносчиками вируса, были обнаружены в Белграде и городе Панчево.

Врачи рекомендуют не появляться на улице на рассвете и в сумерках - в самое активное для этих насекомых время. Гражданам советуют закрывать окна сетками. Чтобы уменьшить популяцию комаров, власти Белграда уже приступили к распылению химикатов.

Как отмечает издание, лихорадка Западного Нила присутствует в Европе с 1960-х годов. В последние 15 лет вспышки заболевания были зарегистрированы среди населения в нескольких странах Восточной и Южной Европы. В Сербии болезнь была впервые зафиксирована в 2012 году. За девять лет лихорадка унесла жизни 100 человек (включая последние два случая).

Основным переносчиком вируса являются комары вида Culex pipiens, а заражают им они обычно птиц. Люди, перенесшие лихорадку Западного Нила, страдают от хронической усталости, потери памяти, испытывают трудности при ходьбе, мышечную слабость, депрессию.