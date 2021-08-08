В Москве арестован боксер Арутюн Аветисян

Профессиональный боксер Арутюн Аветисян арестован по подозрению в разбойном нападении.

Как сообщает ТАСС, такое решение принял Перовский суд Москвы, рассмотрев ходатайство следователя. Уголовное дело против спортсмена возбуждено по части 3 статьи 162 УК РФ - "Разбой с ущербом в крупном размере". Арутюн Аветисян пробудет под арестом по меньшей мере два месяца.

По версии следствия, боксер с сообщниками напал на мужчину около кафе на улице Сталеваров. Налетчики похитили у потерпевшего 900 тысяч рублей.