Новости

Залп всем боекомплектом стратегической подлодки показали на видео 14:25
На Кубани прокуроры проверят разлив нефти при заправке танкера в порту 14:18
Правительство одобрило проект о периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год 14:05
Минобрнауки: Требований обязательной вакцинации всех студентов нет 14:03
Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио. Онлайн-трансляция 14:00
В Москве арестован боксер Арутюн Аветисян 13:56
Косачев: Россия должна отстоять право на флаг и гимн в спорте 13:55
Месси не сдержал слез на прощальной пресс-конференции в "Барселоне" 13:36
Сенатор прокомментировал идею КПРФ о рабочей шестидневке 12:35
Президент "Барселоны" подтвердил переход Месси в "ПСЖ" 12:28
Вяхирева признана самым ценным игроком Олимпиады в Токио 12:17
В Москве за сутки выявили 2 761 новый случай COVID-19 12:05
Мишустин подписал постановление о создании природного заказника в Коми 12:01
Последнее золото Олимпиады в Токио завоевали ватерполисты сборной Сербии 11:48
Россияне не пострадали в ДТП на северо-западе Турции 11:35
ФСБ рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР 11:30
Глава ФГР раскритиковал судейство в финале женского гандбольного турнира ОИ 11:22
В Сочи девять самолетов не смогли приземлиться из-за грозы 11:18
Кубинский боксер Энди Крус стал олимпийским чемпионом Игр в Токио 11:02
На Кубани число отравившихся в поезде детей увеличилось до 87 10:45
В Москве на ТТК столкнулись пять автомобилей 10:38
Эксперт раскрыл секрет выгодной покупки валюты 10:37
Экс-депутат Рады обвинил президента Украины Зеленского в обмане 10:06
В Турции 14 человек погибли в ДТП с автобусом 09:56
В Анапе дрон впервые в России спас тонувшего в море человека 09:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
08.08.2021 13:56
Рубрика: Происшествия

В Москве арестован боксер Арутюн Аветисян

Текст: Сергей Бабкин

Профессиональный боксер Арутюн Аветисян арестован по подозрению в разбойном нападении.

В Москве девушка обвинила в избиении боксера Арутюна Аветисяна

Как сообщает ТАСС, такое решение принял Перовский суд Москвы, рассмотрев ходатайство следователя. Уголовное дело против спортсмена возбуждено по части 3 статьи 162 УК РФ - "Разбой с ущербом в крупном размере". Арутюн Аветисян пробудет под арестом по меньшей мере два месяца.

По версии следствия, боксер с сообщниками напал на мужчину около кафе на улице Сталеваров. Налетчики похитили у потерпевшего 900 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Минобрнауки: Требований обязательной вакцинации всех студентов нет
Косачев: Россия должна отстоять право на флаг и гимн в спорте
Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады-2020
На Кубани число отравившихся в поезде детей увеличилось до 87
Россияне не пострадали в ДТП на северо-западе Турции
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы