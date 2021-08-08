В Москву возвращается 30-градусная жара

На предстоящей неделе в Москву вернется сильная жара. Об этом свидетельствует семидневный прогноз Гидрометцентра РФ.

Уже в понедельник, 9 августа, на фоне переменной облачности и сухой погоды температура воздуха поднимется до 28-30 градусов. Во вторник температура останется на 28-градусной отметке, но начнутся дожди. До конца недели в столице будет преобладать облачная с прояснениями погода с небольшими осадками, температура составит 21-26 градусов.

Солнечная погода вернется в субботу, потеплеет до 27 градусов, дожди при этом прекратятся.