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Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
08.08.2021 19:26
Рубрика: Общество

В Москву возвращается 30-градусная жара

Текст: Сергей Бабкин

На предстоящей неделе в Москву вернется сильная жара. Об этом свидетельствует семидневный прогноз Гидрометцентра РФ.

Фото: РИА Новости
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России

Уже в понедельник, 9 августа, на фоне переменной облачности и сухой погоды температура воздуха поднимется до 28-30 градусов. Во вторник температура останется на 28-градусной отметке, но начнутся дожди. До конца недели в столице будет преобладать облачная с прояснениями погода с небольшими осадками, температура составит 21-26 градусов.

Солнечная погода вернется в субботу, потеплеет до 27 градусов, дожди при этом прекратятся.

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