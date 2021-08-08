В Башкирии почти 1,7 тысячи гектаров леса охвачены огнем

В Башкирии продолжается борьба с лесными пожарами. По данным пресс-службу ГУ МЧС по Башкирии на утро 8 августа в республике продолжали действовать 22 очага лесных пожара на общей площади 1673,2 гектара, а уже через два часа пришло сообщение, что количество очагов выросло до 23.

При этом за сутки в регионе ликвидировали семь очагов на площади почти 92 гектара, но зарегистрировали еще 11 новых на 47,85 га. Огнем охвачены леса в Хайбуллинском, Бурзянском, Зилаирском, Зианчуринском и Кугарчинском районах. Семь очагов на 300 гектарах леса локализованы.

Кроме тушения пожаров, проводится опашка. В работах задействованы 818 человек и 136 единиц техники, уточнили последние данные в региональном МЧС.

Мониторинг лесопожарной обстановки проводят с помощью самолета АН-2 и беспилотных летательных аппаратов МЧС России. В ведомстве подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет, а перехода огня на жилые строения не допущено.